Beursblik: kwartaalupdate Just Eat Takeaway grofweg conform verwachting

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in het eerste kwartaal van dit jaar grofweg conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelden analisten van Deutsche Bank woensdag. De orders en brutotransactiewaarde vielen volgens de analisten wat lager uit dan waar de consensus op mikte, maar daartegenover stond een duidelijke verhoging van de EBITDA-outlook. Die ligt daarmee 15 procent boven de consensus, aldus Deutsche Bank. "We waren al van mening dat een bevestiging van de EBITDA-outlook voldoende zou zijn voor geruststelling onder beleggers, nadat het aandeel zwak presteerde dit jaar als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen en het beperkte zicht op de omzetontwikkeling", aldus de analisten. "De beter dan voorziene winstontwikkeling, bevestigt dat de maaltijdbezorger aan meerdere knoppen kan draaien om de zwakkere vraag op te vangen en om het eigen netwerk te optimaliseren." Deutsche Bank heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel Just Eat Takeaway daalde woensdagochtend 3,6 procent tot 15,68 euro, nadat het aandeel eerder op de ochtend nog hoger koerste. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.