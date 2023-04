Bescheiden omzetgroei CM.com Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een bescheiden omzetgroei gerealiseerd en ligt op schema om dit jaar een positieve EBITDA te boeken. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 1 procent tot 71,4 miljoen euro, waarbij de jaarlijks terugkerende omzet met 15 procent aantrok. De brutowinst steeg met 6 procent tot 18,9 miljoen euro. CM.com zag de marges bij SMS herstellen, terwijl de volumes bij producten met een hoge marge aantrok. De totale brutomarge steeg dan ook met 1,3 procentpunt tot 26,5 procent. De totale onderliggende groei was sterk, aldus CM.com, en compenseeerde daarmee het wegvallen in het eerste kwartaal van 2022 van de coronagerelateerde rugwind. Verder schroefde CM.com het aantal FTE op kwartaalbasis terug van 930 in het vierde kwartaal naar 918 in het eerste kwartaal. Dit is volgens het gevolg van een sterke focus op de kosten en een verbetering van de efficiëntie, aldus het bedrijf. Outlook CM.com verwacht dat de operationele kosten dit jaar lager uitvallen dan in 2022, exclusief eenmalige posten, geholpen door een verdere daling van het aantal FTE, maar ook van niet-personeelgerelateerde kosten. Het bedrijf ziet de EBITDA per maand verbeteren, maar verwacht voor de eerste jaarhelft wel een negatief resultaat van 3 tot 5 miljoen euro. In de tweede jaarhelft moet de EBITDA positief zijn, zoals CM.com al eerder liet weten, en aan het einde van het jaar zal de EBITDA structureel positief zijn. Eind 2024 zal de vrije kasstroom van CM.com positief zijn. Een "betekenisvolle EBITDA" zal pas in 2025 worden gerealiseerd. CEO Jeroen van Glabbeek denkt dat CM.com geen kapitaalinjectie nodig heeft om de winstdoelstellingen te halen. Bron: ABM Financial News

