Beursblik: minder omzet en resultaat verwacht voor Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een lagere omzet en minder resultaat behaald dan in het eerste kwartaal van 2022. Dit is de verwachting van 13 analisten die bijdroegen aan de consensus die Randstad zelf publiceerde. De omzet komt naar verwachting van de analisten uit op 6,54 miljard euro. Zij schatten de autonome daling van de omzet per werkdag op jaarbasis op 3,6 procent, en de onderliggende EBITA op 260 miljoen euro, goed voor een bijbehorende marge van 4,0 procent. De EBITA is dé post waar het bedrijf op wordt afgerekend. De laagste raming ligt hiervoor op 248 miljoen euro, de hoogste op 277 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder kwam de onderneming uit op een omzet van 6,62 miljard euro, een autonome omzetgroei van 15 procent, een onderliggend EBITA van 286 miljoen euro, met een marge van 4,3 procent. Bij de resultaten over het vierde kwartaal signaleerde Randstad al een zekere verzwakking in de macro-economische omgeving met een weerslag daarvan in alle marktsegmenten waarin het bedrijf een rol speelt. Deze trend zette zich volgens Randstad destijds ook in 2023 door met een bescheiden omzetafname op jaarbasis in januari. Daar voegde het bedrijf aan toe dat het vermogen om vooruit te kijken gering bleef. Randstad maakt de resultaten over het eerste kwartaal dinsdag 25 april voorbeurs bekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.