Beursblik: UBS zet ASR Nederland op kooplijst

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het advies voor ASR Nederland verhoogd van Verkopen naar Kopen, terwijl het koersdoel van 40,50 naar 48,00 euro ging. Analisten van UBS verhoogden het advies, na de forse koersafstraffing sinds maart en de positieve aanjagers die zij zien voor het aandeel op korte termijn. Het aandeel staat dit jaar circa 16,5 procent lager, zo merkte UBS op, waardoor het dividendrendement 11 procent bedraagt tegen een sectorgemiddelde van 8 procent. "Nederlandse verzekeraars werden in maart flink afgestraft door de op het eerste oog hoge blootstelling aan vastgoed", aldus UBS. "We zijn van mening dat die marktreactie overdreven is, aangezien een groot deel van de blootstelling betrekking heeft op de relatief stabiele Nederlandse hypotheekmarkt." Na de overname van Aegon Nederland ziet UBS meerdere aanjagers voor het aandeel, waaronder synergievoordelen op kosten- en omzetvlak. Ook kan ASR de portefeuille optimaliseren. Het aandeel ASR steeg dinsdagochtend met 3,7 procent tot 39,30 euro. Bron: ABM Financial News

