GeoJunxion gaat samenwerken met WizzyMaps Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion gaat een strategische samenwerking aan met WizzyMaps voor de ontwikkeling van zogeheten last-mile mapping. Dit maakte de digitale kaartenmaker uit Capelle aan den IJssel donderdag bekend. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. De twee bedrijven hebben ook al een eerste gezamenlijk product afgeleverd: een interactieve plattegrond van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.