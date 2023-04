Heijmans renoveert TU Eindhoven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans gaat deze maand beginnen met de renovatie van een onderwijsgebouw van de Technische Universiteit in Eindhoven. De opdracht levert Heijmans 33 miljoen euro omzet op. De oplevering moet voor eind 2024 plaatsvinden. De renovatie betreft het laagbouwgedeelte van de universiteit, met laboratoria, onderwijs- en studieruimtes, en beslaat 14.000 vierkante meter. Bron: ABM Financial News

