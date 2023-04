KKR haalt 8 miljard dollar op voor Europees fonds Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KKR heeft met een financieringsronde 8 miljard dollar opgehaald voor het European Fund VI. Dit maakte de Amerikaanse investeerder dinsdag bekend. Van het nieuwe bedrag is 1 miljard dollar van KKR zelf afkomstig. KKR zegt al bijna 25 jaar als investeerder in Europa actief te zijn en daar nu meer mogelijkheden dan ooit te zien. De onderneming ziet vooral "heel grote" kansen in duurzaamheid, gezondheidszorg en digitalisering. European Fund VI focust op private equity in de ontwikkelde landen in West-Europa. In 2019 deed KKR ook al een financieringsronde voor dit fonds en haalde toen 6,6 miljard dollar op. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.