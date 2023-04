Barclays verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 93,00 naar 95,00 euro met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de zakenbank. Barclays wees daarin op de vooraankondiging voor het eerste kwartaal door PPG, sectorgenoot van AkzoNobel, waarin PPG aangaf dat de vraag beter was dan verwacht, waardoor de winst hoger zal zijn uitgevallen dan aanvankelijk voorzien. Barclays merkte op dat AkzoNobel in januari in het Verenigd Koninkrijk een prijsverhoging van 6 tot 7 procent doorvoerde voor decoratieve verf. Volgens Barclays kan een dergelijke prijsverhoging in een lastige markt als het VK een indicatie zijn dat de onderneming ook elders hoger prijzen heeft kunnen bedingen. Barclays houdt in de modellen rekening met lagere prijsstellingen in de tweede helft van het jaar, maar die zijn gelieerd aan lagere grondstofprijzen, waarmee deze geen impact hebben op de winstgevendheid van AkzoNobel. De bank gaat voor het eerste kwartaal nu uit van een EBIT van 178 miljoen euro, 18 procent meer dan de consensus waar Barclays aan refereerde en 42 procent hoger dan de eerdere raming. Ook voor het gehele jaar gaat de taxatie voor de EBIT omhoog, met 5 procent naar 1,08 miljard euro, 17 procent boven de consensus. De koers van het aandeel AkzoNobel wint dinsdag 1,0 procent op 74,24 euro. Bron: ABM Financial News

