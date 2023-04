ING verlaagt koersdoel Ebusco fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Ebusco fors verlaagd van 21,00 naar 13,00 euro, maar handhaaft het koopadvies. Analisten van de bank verlaagden opnieuw hun ramingen voor het aantal bussen die in 2023 zullen bijdragen aan de omzet, op basis van de verwachtingen van Ebusco zelf. ING verwacht nu dat dit jaar 550 bussen zullen bijdragen aan de omzet, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met 650 bussen. Ebusco mikt zelf op 550 tot 600 bussen. De bussenbouwer bevestigde eind maart de plannen om op middellange termijn 3.000 bussen per jaar te produceren. Binnen vijf jaar moet dit lukken. Ebusco verwacht bovendien binnen vijf jaar een EBITDA-marge van 20 tot 25 procent te halen, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een marge van 35 procent. De output van Ebusco groeit volgens ING met 2 bussen per dag in Deurne, terwijl eind 2023 daar de productie uit het Franse Rouen bij moet komen. De busvolumes worden wel gesteund door de vraag naar oudere 2.2 bussen, die werden geproduceerd in China, maar ING verwacht dat de vraag naar deze bussen geleidelijk zal afnemen ten gunste van het 3.0 model. Ebusco zei bovendien oriënterende gesprekken te voeren met een assemblagepartner in de Europese Unie om de capaciteit verder te verhogen. ING verwacht dat Ebusco eind 2023 een kaspositie van 42 miljoen euro zal hebben, waarbij een relatief groot aantal leveringen in de eerste jaarhelft zal leiden tot meer cash. ING verwacht verder een positieve EBITDA dit jaar van 1 miljoen euro. Er vanuit gaande dat de EBITDA daadwerkelijk positief wordt in de tweede jaarhelft en het orderboek gevuld blijft, verwacht ING dat Ebusco het werkkapitaal kan financieren met behulp van de banken. Het koopadvies werd gehandhaafd. ING verwacht dat Ebusco de eigen doelstelling zal halen of die zelfs kan overtreffen. Het aandeel Ebusco daalde dinsdagochtend met 0,8 procent tot 9,40 euro. Bron: ABM Financial News

