Renewi verwacht iets meer winst dan voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Renewi verwacht dat de winst over het afgelopen gebroken boekjaar, dat eindigde op 31 maart, iets hoger uitvalt dan de afgegeven outlook. Dit bleek dinsdag uit een update van de afval- en recyclingspecialist met een notering op het Damrak. Het bedrijf repte dinsdag van "goede handelsactiviteiten in het laatste kwartaal van het boekjaar en een sterke klantentrouw die resulteert in een laag verloop als ook een stabilisering van de volumes. Het effect van de inflatie in het kwartaal werd grotendeels beperkt door onze prijsstrategie en kostenbeheersing". Over het vierde kwartaal gaf het bedrijf aan dat de volumes binnen de Commercial Waste divisies in Nederland een licht herstel lieten zien, de divisie Mineralz & Water de goede prestaties van de activiteiten aan de waterzijde voortzette en binnen de divisie Specialiteiten Coolrec en Maltha goed bleven presteren. In het vierde kwartaal werd verdere vooruitgang geboekt met de innovatiepijplijn. Gent werd verder in gebruik genomen en de activiteiten zijn blijven toenemen op de locaties van Puurs en Acht, die volgens Renewi goed op schema zitten. De nettokernschuld per 31 maart 2023 was naar verwachting ongeveer 370 miljoen euro en de leverage circa 1,9, conform de verwachtingen van de onderneming. Voor het lopende boekjaar blijft Renewi zich op de strategische agenda richten. Het bedrijf waarschuwde daarbij dat de macro-economische vooruitzichten voor 2023 echter onzeker blijven. "De prijzen en volumes van secundaire grondstoffen stabiliseren, de prijzen compenseren de kosteninflatie en we blijven ons richten op een betere valorisatie naarmate we het recyclingpercentage en de kwaliteit van onze secundaire grondstoffen verhogen." Het bedrijf stelde dinsdag “extra winst te blijven maken uit de waardefactoren, die de aanhoudende tegenwind uit de tweede helft van 2022 compenseren”. Als eerder aangekondigd na de uitkomst van het EU-onderzoek naar overheidssteun voor Waalse stortplaatsen, maakt Renewi de voorziening van 15 miljoen euro voor het afgelopen boekjaar vrij als een uitzonderlijke winst. De presentatie van de resultaten vind plaats op 25 mei 2023. Bron: ABM Financial News

