Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.082,80 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 33.093,59 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent hoger op 12.147,91 punten.

De focus glag vrijdag met name op de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf, de PCE-kernprijsindex. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in januari, terwijl deze op maandbasis met 0,3 procent steeg.

De afname van de kerninflatie in de Verenigde Staten in februari is geen aanleiding voor de Federal Reserve te sleutelen aan het rentebeleid, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Het percentage past bij het beleid dat nu verwacht wordt verder uitgevoerd te worden met een verhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering", zei Marey.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in maart iets minder hard is gekrompen. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 43,6 in februari tot 43,8 deze maand.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in maart gedaald, overigens net als de inflatieverwachting. De vertrouwensindex daalde van 67,0 naar 62,0. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,6 procent, terwijl die voor de komende 5 jaar daalde tot 2,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0857. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0881 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0901 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,5 procent hoger.

Op macro-economisch vlak verschijnen maandag in de VS een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie over maart.

Bedrijfsnieuws

Bed Bad & Beyond verloor donderdag nog ruim een kwart van zijn toch al beperkte beurswaarde. Vrijdag daalde het aandeel nog eens 23,3 procent. De noodlijdende retailer plant een aandelenemissie van 300 miljoen dollar, meldde het eerder deze week.

Ook Nikola is bezig met een emissie, ter waarde van 200 miljoen dollar. De helft daarvan wordt verkocht aan een investeerder, zei de fabrikant van emissieloze vrachtwagens donderdagavond. Het aandeel verloor 12,1 procent.

BlackBerry noteerde 14,3 procent hoger ondanks teleurstellende cijfers over het vierde kwartaal.