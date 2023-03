Deutsche Bank zet Air France-KLM op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het advies voor Air France-KLM verhoogd van Houden naar Kopen. Het koersdoel ging daarbij omhoog van 1,75 euro naar 2,30 euro. In een sectorrapport zeiden de analisten van Deutsche Bank aantrekkende marges in Europa te voorzien, en ook Lufthansa en IAG kregen adviesverhogingen van Houden naar Kopen. Vooral de afbouw van schulden, wat leidt tot lagere rentelasten, moet een aanjager worden voor de aandelenkoers van Air France-KLM, die mogelijke recessie-scenario’s zal overvleugelen, aldus Deutsche Bank. De angst voor een verwaterende aandelenuitgifte zal daarnaast door de lagere schuld langzaam verdwijnen. De analisten rekenen nu op een operationele winst voor Air France-KLM in 2023 die meer dan 20 procent hoger zal uitvallen dan eerder voorzien, en die circa 18 procent hoger ligt dan waar analisten gemiddeld op rekenen. Het koersdoel voor IAG ging omhoog van 180,00 naar 200,00 pence, terwijl de analisten het meeste koerspotentieel zien voor Lufthansa, met een opwaartse bijstelling van het koersdoel van 10,50 euro naar 14,50 euro. Lufthansa heeft volgens Deutsche Bank relatief de sterkste balans, met een schuldratio die ongeveer de helft is van die van IAG en Air France-KLM, waardoor Deutsche Bank zelfs verwacht dat de Duitse luchtvaartmaatschappij een dividend kan gaan uitkeren. IAG sloot donderdag in Londen op 148,60 pence, terwijl Lufthansa in Frankfurt op 9,95 euro noteerde. Air France-KLM sloot daarnaast in Amsterdam op 1,63 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.