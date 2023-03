Video: Dalende trend olieprijs nog niet voorbij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor Brent olie zit de afgelopen dagen weer in de lift nu de grootste paniek op de financiële markten voorbij lijkt. Dit concludeerde Hans van Cleef van Energy Research & Strategy van Publieke Zaken tegen ABM Financial News. Technisch is het neergaande trendkanaal, ingezet in maart 2022, echter nog gewoon intact, aldus Van Cleef. "De recessie-angsten zijn nog steeds groot", verklaart de analist. En het herstel van de Chinese economie gaat minder voorspoedig dan gehoopt, terwijl de Russische olie ondanks alle sancties zijn weg nog prima vindt richting de markt. Maar zoals het Internationaal Energieagentschap aangeeft, zal de vraag naar olie in de tweede jaarhelft verder zal gaan stijgen. En tegelijk blijven de investeringen achter. "Dat zorgt ervoor dat de vraag-aanbod-balans kantelt. Ofwel de vraag groeit sneller dan het aanbod." Dat zal de olieprijs goed doen, al is het onzeker of dit voldoende is om uit het neergaande trendkanaal te breken. Klik hier voor: dalende trend olieprijs nog niet voorbij Bron: ABM Financial News

