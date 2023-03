'Wat zwakke cijfers Fastned'

Koersdoel van €40 is bijzonder gezien de slechtere cijfers dan verwacht een bijzondere redenatie. Fastned heeft en gaat het nog zwaarder krijgen. Overal waar ik de combinatie van tankstation met laadmogelijkheden zie versus de Fastned lokatie is het drukker bij de laadstations van het tankstation. In Nederland hebben ze een zeer grote concurrentie van de tankstations die meer en meer gaan ombouwen. In het buitenland is dat minder het geval, dus als ze daar sneller investeren hebben ze mogelijk nog een voorsprong op hetgeen wat reeds in Nederland gebeurd (is). Verder bijzonder dat de prijsstijging van de stroom niet is meegenomen, dus dan valt die omzetstijging eigenlijk wel weer mee. Zou eigenlijk interessanter zijn wat de hoeveelheid stroom is die in een periode is geladen vs voorgaande periode.