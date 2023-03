RBC plakt koopadvies op Pharming Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft woensdag een Outperform advies op Pharming Group gezet met een koersdoel van 1,80 euro. De waarderingsmethodes van RBC laten een koers van 1,61 tot 1,96 euro zien voor Pharming. RBC waardeert in een 'som-der-delen-analyse' Ruconest op 1,26 euro en Joenja op 0,70 euro per aandeel. Dit levert een gemiddelde op van 1,79 euro, en RBC zette het koersdoel op 1,80 euro. Verder waarschuwt RBC wel dat het domein van zeldzame ziektes de afgelopen maanden een stuk concurrerender is geworden met een flink aantal overnames. "Dit kan het uitdagender maken om een plekje te veroveren", aldus de analisten. Het aandeel Pharming sloot dinsdag op 1,19 euro. Bron: ABM Financial News

