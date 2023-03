CEO Ralph Hamers treedt terug bij UBS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) CEO Ralph Hamers van de Zwitserse bank UBS wordt opgevolgd door Sergio Ermotti. Dit maakte UBS, dat onlangs rivaal Credit Suisse overnam in een reddingsoperatie, woensdagochtend bekend. De benoeming moet ingaan op 5 april, wanneer de bank de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt. Hamers draagt volgens UBS nog wel zorg voor de overdracht van taken aan Ermotti en zal daarbij als adviseur optreden. Ermotti was tot aan oktober 2020 al CEO van UBS voor een periode van negen jaar, en is nu voorzitter van Swiss Re. De board van UBS besloot tot de transfer "in het licht van de nieuwe uitdagingen en prioriteiten voor UBS na de aankondiging van de overname". Hamers is vanaf 1 november 2020 de CEO van UBS. "Ik vind het jammer om UBS te verlaten, maar de omstandigheden zijn dusdanig veranderd, hetgeen niemand van ons had kunnen voorzien", zei Hamers in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.