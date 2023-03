Micron hint op marktbodem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology heeft zijn grootste kwartaalverlies ooit gerapporteerd na een afschrijving van voorraden, maar hintte erop dat de markt voor geheugenchips mogelijk een bodem heeft bereikt. Dat bleek bij de kwartaalcijfers dinsdag nabeurs. "We geloven nu dat de voorraden bij klanten in verschillende eindmarkten zijn afgenomen, en we zie het evenwicht tussen vraag en aanbod geleidelijk verbeteren in de komende maanden", zei CEO Sanjay Mehrotra. Micron meldde een verlies van 2,31 miljard dollar, of 2,12 dollar per aandeel, op een omzet van 3,69 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 7,79 miljard dollar. Analisten rekenden gemiddeld op een aangepaste winst van 0,67 dollar per aandeel op een omzet van 3,71 miljard. Het aandeel steeg 1 procent in de handel nabeurs. Bron: ABM Financial News

