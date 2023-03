Techsector verliest op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden donderdagavond lager, met verliezen voor technologiefondsen, die last hadden van stijgende rendementen op obligaties.

Wegebbende onrust rond de bankensector verschoof de aandacht naar de dreiging van meer renteverhogingen door de Federal Reserve. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent lager op 3.971,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 32.394,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.716,08 punten. Uitblijven van meer slecht nieuws over de bankensector zorgde voor enige opluchting. "De besmetting lijkt voorlopig beperkt en dat voedt de hoop dat dit debacle minder grote impact zal hebben", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown over de situatie op de Amerikaanse aandelenmarkten. Veel beleggers denken dat de Fed bij zijn volgende beleidsvergadering de rente niet opnieuw zal verhogen. Maar omdat de inflatie nog steeds hoog is, kan dat een misrekening zijn, volgens Andrew Hollenhorst van Citi. 's Middags bleken de huizenprijzen in de VS opnieuw minder hard te zijn gestegen. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen verbeterde iets in maart, meldde Conference Board. Olie werd iets duurder. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 0,5 procent tot 73,20 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0794 op de borden.



Bedrijfsnieuws De techsector verloor terrein. AMD, dat chips maakt, verloor 2 procent. Meta verloor 1 procent. Lyft daalde 7,6 procent. Het bedrijf kondigde maandag aan dat David Risher volgende maand de nieuwe CEO wordt. Bankaandelen stonden onder druk nadat Michael Barr, vicevoorzitter van de Federal Reserve en directeur bankentoezicht, tegen Congresleden zei dat de Fed mogelijk strengere regels voor banken wil. De index van KBW voor regionale banken daalde. First Citizens Bancshares steeg 2 procent, na een winst van 54 procent op maandag. Toen werd bekend dat de bank delen van Silicon Valley Bank overneemt. Specerijenproducent McCormick steeg 9,6 procrent na sterke kwartaalcijfers. Alibaba gaat zich verdelen in zes onafhankelijk geleide entiteiten, om zo het ondernemerschap terug te brengen in het bedrijf en meer aandeelhouderswaarde te creëren. De entiteiten kunnen zelf kapitaal ophalen "en een IPO doen als het daar klaar voor is", aldus CEO Daniel Zhang. Het aandeel ging 14 procent hoger. Walt Disney stopt met de ontwikkeling van metaverse-strategieën, meldde The Wall Street Journal dinsdag. De stap is onderdeel van een bredere herstructurering die het personeelsbestand in de komende twee maanden met ongeveer 7.000 zal verlagen. Disney verloor 0,8 procent. Occidental Petroleum won 4 procent, nadat een melding bij beurswaakhond SEC bleek dat Berkshire Hathaway van Warren Buffett het belang in het oliebedrijf verder heeft uitgebouwd. Coinbase sloot licht hoger. Maandag verloor het aandeel 8 procent, nadat bekend werd dat The Commodity Futures Trading Commission cryptobeurs Binance en diens oprichter Changpeng Zhao aanklaagt. Binance zal blijven meewerken met toezichthouders, zei het bedrijf in een reactie. Bron: ABM Financial News

