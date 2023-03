Groene koersen in Amsterdam, koers Pharming +33% Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 736,71 punten. Daarmee volgt een herstel van de verliezen op vrijdag, toen Deutsche Bank nog door speculanten werd aangemerkt als het volgende slachtoffer in de bankencrisis, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Het aandeel Deutsche Bank stijgt maandag ruim 4 procent. Analist Richard Hunter van Interactive Investor stelt dat het herstel vandaag wordt gedragen door het nieuws dat First Citizens Bank grote delen van de noodlijdende Silicon Valley Bank overneemt. "Het blijft de vraag of deze opluchtingsrally terecht is", aldus Hunter. Volgens hem blijft er nog voldoende onzekerheid totdat de problemen in de bankensector volledig zijn opgelost. Dit zal volgens Hunter leiden tot een duurzaam herstel in het vertrouwen van beleggers. "Tot dusver hebben toezichthouders en beleidsmakers samengewerkt om de crisis onder controle te houden en hebben alle hulp ingeschakeld die zij konden vinden", aldus marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Dit zorgt voor hoop in de markt dat als er daadwerkelijk problemen zijn met Deutsche Bank, die door beleidsmakers worden opgelost. Er staat teveel op het spel om de problemen op de loop te laten", zo stelde Aslam. Op macro-economisch vlak blijft het vandaag rustig. Vanochtend werd bekend dat het Duitse ondernemersklimaat in maart is verbeterd. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0766. De olieprijzen stegen met een half procent tot 70 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won ASMI 2,9 procent en Philips 3,4 procent. Prosus daalde juist 3,5 procent. In de AMX wonnen Inpost en Aalberts tot 1,6 procent. Flow Traders verloor 1,7 procent en OCI leverde 1,2 procent in. In de AScX klom Ebusco 6,7 procent. Azerion verloor 5,0 procent. Het lokaal genoteerde Pharming schoot 33 procent omhoog. De biotech onderneming ontving vrijdag goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor leniolisib voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Op Wall Street sloot het aandeel vrijdag bijna 33 procent hoger. Het aandeel DGB stijgt 12 procent. DGB heeft in KPMG een controlerend accountant gevonden voor DGB Green Earth Limited, dat alle projecten en activiteiten voor het bedrijf beheert. Bron: ABM Financial News

