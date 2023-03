Alumexx krijgt groen licht voor overnames Euroscaffold en ASC Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Alumexx hebben hun goedkeuring gegeven aan de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Dit meldde het bedrijf vrijdag na afloop van de buitengewone aandeelhoudersvergadering. De leverancier van aluminium klimmaterialen kondigde de overnames van de twee bedrijven begin augustus 2022 aan. De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt 22,4 miljoen euro. Tijdens de bijeenkomst werden ook alle overige agendapunten goedgekeurd, waaronder de uitgifte van 3,7 miljoen aandelen en de uitgifte van 10 cumulatief preferente aandelen. "Door de overnames ontstaan naar verwachting substantiële synergie-effecten. Alumexx zal na afronding van de beide overnames een bedrijfsomvang hebben die past bij een beursnotering", zei Alumexx in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.