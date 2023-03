UBS verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel van DSM verlaagd van 140,00 tot 137,00 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. De analisten verwachten aanhoudende zwakte bij Animal Nutrition & Health, de tak die goed is voor zo'n 45 procent van de omzet van DSM. Daarbij wijzen de prijsontwikkelingen voor zowel basisvitaminen als methionine op een moeilijker dan verwachte start van het jaar. UBS rekent nu op een autonome krimp bij Animal Nutrition & Health van 4 procent, waar eerder werd gerekend op een groei van 1 procent. Voor heel DSM verwachten de analisten een autonome groei van 1 procent in het eerste kwartaal, waar de consensus rekent op 2 procent groei. Dit is aanzienlijk minder dan de gemiddelde vijfjaarsgroei van 6 procent, als gevolg van zowel zwakke volumes als aanhoudende druk op de vitamineprijzen, vooral vitamine A maar ook vitamine E, aldus UBS. De gewijzigde EBITDA-verwachting voor het eerste kwartaal, die met 6 procent is verlaagd door de analisten, is nu vrijwel in lijn met de consensus van 287 miljoen euro, maar voor heel 2023 zit de verwachting van UBS daar 2 procent onder. Hoewel UBS rekent op een zwak eerste kwartaal, rekent het wel op een sterk herstel in de resterende 9 maanden van 2023. Zo zal de vraag bij Animal Nutrition toenemen, onder meer door de heropening van de Chinese economie, en lopen de kosten vermoedelijk terug. Kijkend naar de deal met Firmenich, verwacht UBS dat die uiterlijk eind april is afgerond. Het aandeel DSM noteert vrijdag 2 procent lager op 111,05 euro. Bron: ABM Financial News

