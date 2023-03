Deutsche Bank verlaagt koersdoel DSM licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 162,00 euro naar 160,00 euro, maar handhaaft het koopadvies. Aanleiding van de koersdoelverlaging is een neerwaartse bijstelling van de EBITDA-taxatie voor 2023 met een procent, vanwege een trager herstel dan eerder voorzien en lagere marges bij de divisie Animal Nutrition & Health. Deutsche Bank voorziet nu een EBITDA in 2023 voor Health, Nutrition & Bioscience van 1,41 miljard euro, ofwel een daling van zes procent op jaarbasis. Het aandeel DSM sloot donderdag vrijwel onveranderd op 113,35 euro. Bron: ABM Financial News

