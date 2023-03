Bank of America zet ArcelorMittal op Kopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor het aandeel ArcelorMittal verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 30,00 naar 31,00 euro. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Bank of America vindt dat na de recente koersdaling zich een goed instapmoment aandient. Daarnaast lijken de resultaten door het dal heen en kan ArcelorMittal wat dat betreft volgens de bank weer omhoog kijken. Verder is er sprake van een robuust aandeleninkoopprogramma en is het aandeel ten opzichte van de concurrenten lager gewaardeerd. Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag op rood Damrak 0,5 procent hoger op 26,37 euro. Bron: ABM Financial News

