Ford handhaaft outlook

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse autobouwer Ford heeft donderdag, in aanloop naar een beleggersdag, de outlook tot en met 2026 herhaald. De doelstelling voor de aangepaste EBIT-marge blijft daarmee 10 procent voor eind 2026. Voor dit jaar blijft de outlook eveneens ongewijzigd. Ford mikt op een aangepast EBIT van 9 tot 11 miljard dollar een aangepaste vrije kasstroom van circa 6 miljard dollar. Verder gaf Ford ook inzicht in de verwachte prestaties van de verschillende segmenten. De elektrische tak zal dit jaar vermoedelijk een verlies lijden van 3 miljard dollar. De fabrikant wil de investeringen in nieuwe elektrische auto's opvoeren. De resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen op 2 mei. Het aandeel Ford lijkt donderdag ruim een procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

