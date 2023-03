Beursblik: Fed verhoogt nog maar één keer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve gaat nog maar één keer de rente verhogen met 25 basispunten, zodat de piekrente van deze rentecyclus 5,0 tot 5,25 procent zal zijn. Dat is de verwachting van Bank of America na het rentebesluit van woensdagavond. De eerdere verwachting dat er na mei ook in juni nog een verhoging met 25 basispunten zal volgen, hebben de analisten nu gewijzigd. De Fed verhoogde woensdagavond zoals verwacht de rente met 25 basispunten, maar houdt nu rekening met krappere kredietvoorwaarden na de redding van een aantal regionale banken in de VS en van Credit Suisse in Zwitserland. Daarom denkt de Fed nu dat de piekrente lager zal zijn dan eerder werd voorzien, zonder zich uit te spreken over hoe sterk dit effect zal zijn. Mocht de spanning in het financiële systeem echter weer snel dalen, terwijl de macro-economische cijfers sterk blijven, dan sluit Bank of America niet uit dat de Fed na mei toch extra renteverhogingen zal doorvoeren. Maar voor nu meent Bank of America dat de Fed op weg is naar een vervroegd einde van de verkrappingscyclus. Bron: ABM Financial News

