Update: FINMA geeft uitleg aan obligatiehouders Credit Suisse

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Zwitserse autoriteiten hebben de afschrijving van de aanvullende Tier 1-obligaties van Credit Suisse bij de redding van de bank afgelopen zondag niet alleen gebaseerd op een noodwet, maar ook op de contractvoorwaarden. Dat maakte toezichthouder FINMA donderdag bekend. Volgens de voorwaarden van de obligaties mogen die volledig worden afgeschreven bij een ingreep die de bank levensvatbaar moet houden, een 'viability event' en met name als daarbij staatssteun wordt gegeven. De bijzondere liquiditeitssteun met staatsgarantie die Credit Suisse kreeg bij de reddingsoperatie voldoet aan die voorwaarde, stelde FINMA. Afgelopen zondag vaardigde FINMA ook een nooddecreet uit voor garanties op liquiditeitsleningen door de Zwitserse Nationale Bank voor banken die belangrijk zijn voor het financiële systeem. Ook dit decreet gaf de autoriteit om de AT1-obligaties af te laten schrijven. De afschrijving was zowel op de voorwaarden als op de noodwet gebaseerd, verklaart FINMA donderdag. De toezichthouder reageert daarmee op "meerdere vragen" die ze kreeg over deze diep achtergestelde obligaties. Getroffen obligatiehouders waren verontwaardigd, omdat de obligaties, ter waarde van zo'n 16 miljard dollar, wel geheel werden afgeschreven, terwijl aandeelhouders nog wel enkele miljarden Zwitserse franken aan waarde overhielden na de overname door UBS. Beide kapitaalvormen behoren tot de meest risicovolle categorie, en zouden dus ook even hard moeten worden getroffen, was de gedachtegang. Update: om tekst aan te vullen. Bron: ABM Financial News

