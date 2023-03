Valuta: euro verder omhoog na Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag dicht op de 1,09 dollar en dat heeft alles te maken met de als mild opgevatte vooruitzichten van de Federal Reserve bij het rentebelsuit dat woensdag viel.

"Het lijkt er op dat de Fed nog niet helemaal klaar is met renteverhogingen, maar dat het einde van de reeks in zicht is", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dit en volgend jaar staat de Fed dan een stabiel niveau voor ogen en dat betekent in elk geval voor dit jaar dat er geen renteverlaging komt. De markt hoorde voorzitter Jerome Powell ook geruststellende woorden spreken over de onevenwichtigheden in de Amerikaanse bankensector, die hij beheersbaar achtte. Maar dan moet het hier wel bij blijven. Daarmee werd de functie van de dollar als veilige haven kleiner", aldus Van der Meer.

De Federal Reserve verhoogde woensdag de federal funds rate met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell zei "ingetogen economische groei" te zien, terwijl de inflatie hoog blijft. Hij herhaalde de toewijding van de centrale om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

De centrale bankier benadrukte eveneens dat de Amerikaanse centrale bank alle middelen zal gebruiken om de bankensector veilig en gezond te houden. De schade is van de recente crisis in de sector, is voor de Fed nu nog lastig te bepalen.

De Fed-bestuurders zien de belangrijkste rente aan het eind van 2023 op een mediaan van 5,1 procent, wat gelijk is aan de prognose in december.

De prognose voor 2024 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van december, van 4,1 procent naar 4,3 procent. Voor 2025 werd de prognose van december gehandhaafd op 3,1 procent.

Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,5 procent, wat gelijk is aan de prognose in december.

Wat marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag in een commentaar op het besluit het meest in het oog sprong, was dat de Amerikaanse centrale bank terug is gekomen op eerdere suggesties om zijn voorspellingen voor de federal funds rate verder opwaarts bij te stellen.

"Dit heeft de Fed voor 2023 niet gedaan, wat suggereert dat er nog één verhoging volgt van 25 basispunten, maar dat het dan toch echt voorbij is", aldus Marey. Daarnaast wijst het feit dat de centrale bank wel aan een mediaan van 5,1 procent vasthoudt tegen het einde van het jaar erop dat de centrale bank in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachtten, de rente nog niet gaat verlagen, voegde Marey toe.

Voor vandaag gaat de aandacht dan in eerste instantie uit naar het rentebesluit door de Bank of England. "Die doet wat de Fed doet en zal straks het tarief ook met 25 basispunten verhogen. Na dat besluit verschuift de aandacht eigenlijk direct naar morgen wanneer een aantal eerste samengestelde inkoopmanagersindices over maart worden gepubliceerd in Europa en de Verenigde Staten", aldus de valutahandelaar van Ebury donderdag.

De centrale bank van Zwitserland verhoogde de rente vandaag met 50 basispunten naar 1,50 procent en wilde daarmee de oplaaiende inflatiespiraal het hoofd bieden. In februari kwam de inflatie van Zwitserland uit op 3,4 procent en dat bracht de SNB ertoe om de de verwachting voor de inflatie voor 2023 te verhogen van 2,4 naar 2,6 procent.

Vanochtend kwam ook de centrale bank van Noorwegen met een rentebesluit. Het rentetarief werd met 25 basispunten verhoogd naar 3,00 procent, terwijl Norges Bank voor deze zomer uitgaat van een tarief van 3,5 procent. Dat is hoger dan de verwachting in december.

Voor vanmiddag staan er in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de Chicago Fed-index over februari en de verkopen van nieuwe woningen op de agenda. De steunaanvragen worden ingeschat op 198.000 tegen 192.000 een week eerder.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,0886 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8839 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent en noteerde op 1,2316 dollar. De euro noteerde 0,2 procent hoger op 0,9976 Zwitserse frank. De dollar daalde 1,0 procent naar 10,3545 Noorse kroon.