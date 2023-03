AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn maandag na een negatieve start met winst gesloten. De AEX index steeg 0,9 procent tot 729,05 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,6 procent.

Zorgen over de bankensector drukten maandag in eerste instantie op het sentiment. Gedurende de tweede helft van de handelsdag was de grootste druk van de ketel.

UBS sloot zondag onder toezicht van de Zwitserse autoriteiten een deal om het in problemen geraakte Credit Suisse voor circa 3 miljard frank over te nemen, terwijl de Fed en vijf andere grote centrale banken aankondigden stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat er voldoende Amerikaanse dollars beschikbaar blijven in het mondiale financiële systeem.

Marktanalist Salah Bouhmidi van ING merkte op dat kort voor de opening van de beurs in de VS de grootste schok over de ontwikkelingen van afgelopen weekeinde waren verwerkt. "De Nederlandse benchmarkindex wist snel weer boven de belangrijke chartale steunzone op 720 punten uit te komen. Dit is mede te danken aan het herstel in de bankensector. De situatie blijft echter gespannen", aldus de analist.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in februari op maandbasis daalden met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 15,8 procent, hetgeen een stuk minder is dan in de voorgaande maanden.

De export in de eurozone steeg in januari op jaarbasis met 11 procent, terwijl de import met 10 procent toenam, wat resulteerde in een stijging van het tekort op de handelsbalans tot 30,6 miljard euro.

In de VS stonden maandag geen macro-publicaties geagendeerd. Later deze week komt de Federal Reserve met zijn rentebesluit. Marktkenners verwachten een verhoging van 25 basispunten.

De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0695 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0666 op de borden.

Olie noteerde maandag tot een half procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 20 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASR Nederland met een winst van 3,3 procent. Aegon steeg 2,5 procent, ABN AMRO won 1,5 procent, terwijl ING uiteindelijk 0,7 procent lager noteerde.

ASML steeg 0,7 procent, terwijl ASMI 0,3 procent won. Besi verloor 0,9 procent.

Adyen steeg 1,3 procent. Techaandelen fungeren volgens analisten van Wedbush als een 'veiligheidsdeken', waarbij de sector profiteert van de verwachting dat de Fed gedwongen zal worden de renteverhogingscyclus in toom te houden, en van de verbeterde financiële situatie na inspanningen om de kosten te besparen.

In de AMX ging Flow Traders aan kop met een winst van 3,1 procent. SBM Offshore steeg 2,4 procent, Vopak daalde 4,3 procent en Galapagos noteerde 3,3 procent lager.

In de AScX won Majorel 5,1 procent, terwijl Kendrion 3,1 procent lager noteerde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 3.932.00 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.