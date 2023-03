Centrale banken zorgen voor extra dollarliquiditeit

(ABM FN-Dow Jones) Zes grote centrale banken hebben gezamenlijke afspraken gemaakt voor het bieden van liquiditeit in Amerikaanse dollars op de mondiale financiële markten, naar aanleiding van de onrust die in ontstaan na het omvallen van Silicon Valley Bank eerder deze maand en de noodredding van Credit Suisse in het afgelopen weekend. Dat maakten de centrale banken zondag bekend.

De Europese Centrale Bank, de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan, de Bank of Canada en de Zwitserse centrale bank bieden vanaf vandaag extra liquiditeit in dollars aan via de bestaande swapline-regelingen.

In plaats van wekelijks zullen transacties via de swaplines met een looptijd van zeven dagen nu dagelijks worden gedaan, en in ieder geval tot eind april.

Deze swaplines zijn een belangrijke beveiligingsmechanisme om druk op de mondiale financieringsmarkten te verminderen. Dit zou moeten helpen voorkomen dat de stress in het systeem gevolgen heeft voor de kredietverlening aan huishoudens en bedrijven, aldus de ECB in een toelichting.