Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een rode opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,7 procent in het rood.

Donderdag reageerden beleggers in New York opgelucht toen bekend werd dat 11 grote Amerikaanse banken samen 30 miljard dollar inleggen om het noodlijdende First Republic Bank te redden.

De steun "weerspiegelt het vertrouwen in First Republic en in banken van elke omvang", zeiden de banken in een gezamenlijke verklaring. "Het toont een algemene inzet om banken te helpen hun klanten en gemeenschappen van dienst te zijn."

Het aandeel van First Republic, dat deze week ruim 58 procent van zijn waarde verloor, veerde even op en sloot 10 procent hoger. In de nabeurshandel donderdag verloor het aandeel echter opnieuw terrein en ook vrijdag lijkt First Republic opnieuw onder druk te komen staan.

Volgens chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets blijven beleggers bezorgd "over de fundamentele bron" van het bankendrama, "namelijk de verwachte toekomstige beleidsbewegingen van de Federal Reserve."

De Amerikaanse centrale bank komt volgende week met zijn rentebesluit en de afgelopen dagen speculeerden beleggers dat de Fed mogelijk een pauze inlast en de rente niet verder zal verhogen vanwege de turbulentie in de markten. Aslam wijst er echter op dat de ECB ondanks een dreigende bankencrisis 'gewoon' de rente met 50 basispunten heeft verhoogd donderdag.

Volgens de meest recente data van CME Group rekent een grote meerderheid van de markt nu op een verhoging met 25 basispunten door de Fed.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag aandacht voor de industriële productie in de VS in februari, de leidende indicatoren in dezelfde maand en een voorlopig consumentenvertrouwen in maart van de Universiteit van Michigan.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gedaald tot 3,466 procent. De euro/dollar handelt op 1,0617 en WTI-olie wordt iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

First Republic noteert vrijdag in de voorbeurshandel 18,5 procent in het rood. De aandelen van de grootste banken die besloten hebben First Republic te hulp te schieten, lijken ook lager te gaan openen. Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase en Morgan Stanley dalen in de voorbeurshandel gemiddeld zo'n 1,5 procent.

Het moederbedrijf van Silicon Valley Bank, SVB Financial Group heeft in de VS een Chapter 11 aangevraagd. In het aandeel wordt sinds vorige week al niet meer gehandeld.

FedEx gaat vrijdag een 11,5 procent hogere opening tegemoet. De pakketbezorger opende donderdag nabeurs de boeken en verhoogde daarbij de outlook.

United States Steel stijgt in de voorbeurshandel zo'n 6 procent, nadat het staalbedrijf donderdag nabeurs met een beter dan verwachte outlook kwam.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn flink donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 won 1,8 procent op 3.960,28 punten, de Dow Jones index steeg 1,2 procent op 32.246,55 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent hoger op 11.717,28 punten.