AEX zet herstel door, plussen bij chippers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zette vrijdag het herstel van donderdag door. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,1 procent op 734,74 punten.

"Het feit dat diverse Amerikaanse instituties de handen ineen slaan om First Republic Bank te redden, gaf een boodschap af dat speculanten voorzichtig moeten zijn in hun negatieve visie op het Amerikaanse financiële systeem", aldus marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Door de ingreep van boven, is duidelijk geworden dat banken op Wall Street en ook beleidsmakers bereid zijn om het systeem overeind te houden."

Onderliggend zijn er volgens de analist wel zorgen over de bron van de problemen, namelijk het rentebeleid van de Federal Reserve. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag ondanks de bankencrisis de rente toch met 50 basispunten.

Bovendien zijn de maatregelen die werden genomen om Amerikaanse banken overeind te houden niet doeltreffend voor Europese banken, zo stelde Aslam. "Europese banken zijn niet bepaald robuust en de balans van banken is maar net sterk genoeg om overeind te blijven."

De beslissing van HSBC om de Britse tak van het noodlijdende SVB te kopen noemde Aslam gedurfd, maar wijkt significant af van de maatregelen die JP Morgan, Citi en andere banken namen om First Republic Bank te redden. Diverse banken op Wall Street steken 30 miljard dollar in First Republic Bank om de bank overeind te houden, zo werd donderdag bekend.

"Maar ondanks dit alles, twijfelde de ECB er niet over om de rentes met 50 basispunten te verhogen."

De markt kijkt nu uit naar volgende week, wanneer de Fed met het rentebesluit komt. De markt schat de kans hoog in dat de Amerikaanse centrale bank aankomende week de rentes zal verhogen met 25 basispunten. "De renteverhoging van de ECB op donderdag, versterkt onze mening dat de Fed voor een verhoging van 25 basispunten zal kiezen", aldus valuta-analist Simon Harvey van Monex Europe.

"Elke verkrappingscyclus van de Fed legt een zwakte in de economie bloot", aldus analist Jay Hatfield van Infrastructure Capital Advisors. "Wat we nu zien is een hoge mate van onzekerheid over banktegoeden. We dringen er bij beleggers op aan een beetje voorzichtig te zijn, vooral totdat we horen wat de Fed te zeggen heeft”, voegde Hatfield eraan toe.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0646. De olieprijzen herstelden met ruim een procent tot krap 70 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen ASMI en Shell aan kop met winsten van ruim drie procent. ASML won 2,6 procent. ING en Heineken noteerden nipt lager.

In de AMX won PostNL 4,8 procent en herstelde daarmee deels van verliezen eerder in de week. Vopak won 4,3 procent. JDE Peet's noteerde 0,4 procent lager.

In de AScX deed Pharming met een verlies van 11,7 procent een stap terug, na de cijferrapportage van donderdag. Kendrion won daarentegen 3,0 procent en Azerion 3,5 procent.