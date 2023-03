AEX hoger gesloten na ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, nadat de ECB de rente met 50 basispunten verhoogde.

De AEX index steeg 1,5 procent tot 727,06 punten, terwijl de AMX een winst van 1,6 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,8 procent.

De Europese beurzen kwamen donderdag goed uit de startblokken, nadat de Zwitserse centrale bank liet weten Credit Suisse 50 miljard frank te lenen. Toch werd een groot deel van die openingswinsten al vlot weer ingeleverd, doordat de koersen van Amerikaanse regionale banken, zoals die van First Republic Bank, weer sterk daalden, en de markt met de nodige voorzichtigheid wachtte op het rentebesluit van de ECB.

De ECB verhoogde de rente conform de verwachting met 50 basispunten.

De centrale bank houdt rekening met verdere renteverhogingen, maar kan gezien de huidige marktturbulentie niet bepalen wat het toekomstige rentepad zal zijn. "Als ons basisscenario uitkomt, dan hebben we nog veel werk te verzetten", zei Lagarde wel, doelend op de huidige inflatieverwachtingen. Die ramingen zijn wel van voor de recente bankencrisis, benadrukte ECB-voorzitter Christine Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit.

"Uiteindelijk zou een gematigde verhoging met 25 basispunten de markt mogelijk verontrusten", zei marktstrateeg Altaf Kassam van State Street. "Het zou daardoor kunnen lijken alsof er een risico bestaat op een systeemfalen in het EU-banksysteem verspreid vanuit de VS naar Zwitserland, terwijl de onaangename, verrassende stijgingen in de inflatiecijfers eerder dit jaar de haviken sterkte - 50 basispunten leek dus gepast", meent de marktkenner.

Het is volgens econoom Carsten Brzeski van ING duidelijk dat de bezorgdheid over prijsstabiliteit alle zorgen over financiële stabiliteit, althans voorlopig, overtreffen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de werkloosheid in Nederland in februari licht daalde ten opzichte van de voorgaande maand. Het werkloosheidspercentage bedroeg 3,5 procent, 0,1 procentpunt minder dan in januari.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week sterker is gedaald dan verwacht. Over de huizenmarkt was er goed nieuws, maar dat gold niet voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia. Deze zogeheten Philly Fed index steeg fractioneel en bleef daardoor ruim onder nul.

De euro/dollar noteerde op 1,0619. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0576. De Amerikaanse tienjaarsrente en de Duitse Bund stegen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 22 van de 24 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 4,0 procent, gevolgd door NN Group en Besi met winsten van respectievelijk 3,9 en 3,4 procent. Shell was met een verlies van 2,0 procent de sterkste daler. Signify was met een verlies van 0,2 procent de enige andere daler onder de hoofdfondsen.

In de AMX ging Fagron aan kop. Het aandeel steeg 3,9 procent. ASR Nederland won 3,4 procent. Aperam daalde 1,6 procent.

In de AScX won Azerion 9,4 procent. Majorel daalde 2,5 procent.

Ordina won nog eens 4,0 procent op 4,76 euro, nadat het aandeel op woensdag al flink steeg na overnamespeculatie. ABN AMRO zei niet verrast te zijn over de interesse in Ordina. De bank noemde het IT-bedrijf fundamenteel solide, wat nog niet volledig in de waardering tot uitdrukking komt. Analisten van ABN denken dat Ordina bij een overname 5,30 euro per aandeel waard is. ING houdt een bandbreedte aan van 5,01 tot 5,65 euro per aandeel.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,2 procent hoger op 3.938,06 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,8 procent in het groen.