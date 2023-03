Pharming krijgt ook weer toegang tot deposito's bij SVB UK Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Pharming verwacht vandaag ook weer toegang te krijgen tot zijn deposito's bij Silicon Valley Bank UK, nu dit onderdeel wordt gered door HSBC. Dit maakte Pharming maandagochtend bekend. HSBC koopt het onderdeel van SVB. Pharming heeft 19 miljoen dollar staan bij SVB UK. Eerder vandaag meldde Pharming al dat de 26 miljoen dollar bij SVB in de VS veilig is gesteld. Minister van financiën Janet Yellen, de Federal Reserve en het depositogarantiebedrijf FDIC verklaarden maandag dat alle spaartegoeden bij de Silicon Valley Bank zullen worden gered voor de depositohouders. Aandeelhouders, een deel van de obligatiehouders en het bankenstelsel zullen voor de kosten opdraaien. Belastingbetalers blijven volgen Yellen buiten schot. Bron: ABM Financial News

