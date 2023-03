Minder resultaat voor Beter Bed

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Beter bed heeft in 2022 de resultaten ziet dalen, maar handhaafde het dividend. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de volledige jaarcijfers van de uitbater van matrassenketens uit Uden, die in de tweede helft van januari al omzetcijfers publiceerde.

De EBIT daalde van 14,8 miljoen in 2021 naar 8,7 miljoen euro afgelopen jaar, en ook onderliggend daalde het bedrijfsresultaat, van 14,5 miljoen naar 10,6 miljoen euro.

De nettowinst onderging een ruim halvering van 12,5 miljoen naar 5,3 miljoen euro in 2022. Onderliggend bleef er ook 5,3 miljoen euro over op nettoniveau, waar de holding in 2021 nog 9,4 miljoen euro in de boeken kon bijschrijven.

In 2022 liepen de operationele kosten op van 104,2 miljoen euro in 2021 naar 117,2 miljoen euro. De personeelskosten stegen over het afgelopen boekjaar van 43,9 miljoen naar 49,5 miljoen euro.

Beter Bed gaf in een commentaar aan dat 2022 geen eenmalige inkomsten kende, waar in 2021 wel sprake van was, waaronder een bate uit niet-voortgezette activiteiten van 1,3 miljoen euro en een eenmalig belastingvoordeel van 3,5 miljoen.

In heel 2022 steeg de omzet van Beter Bed met 7,1 procent naar 229,4 miljoen euro, conform de voorlopige cijfers uit januari.

Het orderboek noteerde aan het einde van 2022 op 23,1 miljoen euro, ruim 16 procent meer dan aan het einde van september.

Dividend

Beter Bed stelt een dividend over 2022 voor van 0,15 euro per aandeel, gelijk aan het dividend over 2021.

Outlook

Volgens het bedrijf is 2023 sterk van start gegaan en rekent het op een verdere stijging van de omzet dit jaar, met een brutomarge die gelijk zal zijn aan die in 2022.

Beter Bed kondigde in januari al aan de investeringen in strategische projecten in 2023 te zullen opvoeren.