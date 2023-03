Eigen vermogen Aegon lager met nieuwe boekhoudstandaard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Het eigen vermogen van Aegon wordt onder de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 17 fors lager dan voorheen, terwijl het operationeel resultaat naar verwachting hoger zal zijn. Dat meldde Aegon donderdag in een persbericht. Deze nieuwe boekhoudstandaard is sinds begin 2023 van kracht en de verzekeraar licht de veranderingen donderdag toe aan beleggers. De aanpassing van de regels wijzigt de strategie en de vooruitzichten van het bedrijf niet, benadrukt de verzekeraar. Omdat de waarderingen van bezittingen en verplichtingen beter op elkaar aansluiten zouden de resultaten van de verzekeraar minder wisselvallig moeten worden. Bij toepassing op de situatie op 1 januari 2022 daalt het eigen vermogen wel fors, van 17,8 miljard euro in de oude standaard IFRS 4 naar 11,7 miljard euro in de nieuwe standaard IFRS 17. Daarmee komt het eigen vermogen veel dichter in de buurt van de huidige marktkapitalisatie van Aegon, die volgens data van Euronext 10,5 miljard euro bedraagt. In de plaats van het verdwenen eigen vermogen komt een een contractuele servicemarge (CSM) van 11,8 miljard euro. Deze CSM is een toekomstige waarde die naar verwachting in de loop der tijd zal vrijkomen. Hierdoor zal het operationele resultaat naar verwachting hoger zijn dan voorheen, aldus de verzekeraar. Chief financial officer Matt Rider zal de gevolgen van de nieuwe regels later donderdag toelichten aan beleggers. Bron: ABM Financial News

