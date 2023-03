Evonik beleeft lastige tweede helft 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Evonik

(ABM FN-Dow Jones) Evonik Industries heeft naar eigen zeggen een lastige tweede helft van 2022 achter de rug na een "erg succesvolle" eerste jaarhelft, waardoor de aangepaste EBITDA afgelopen jaar aan de onderkant van de afgegeven outlook terechtkwam. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Duitse speciaalchemiebedrijf. De aangepaste EBITDA steeg van 2,4 miljard naar 2,5 miljard euro bij een omzet die opliep van 15 miljard naar net geen 18,5 miljard euro, ofwel een omzetplus van 24 procent. Bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal in november vorig jaar bevestigde de onderneming de jaaroutlook voor een aangepaste EBITDA van 2,5 tot 2,6 miljard euro op een omzet van 18,5 miljard euro. Het nettoresultaat daalde van 746 miljoen euro in 2021 naar 540 miljoen euro afgelopen jaar. In het vierde kwartaal steeg de omzet van Evonik nog maar met 6 procent, terwijl de aangepaste EBITDA met 18 procent daalde naar 413 miljoen euro. Evonik stelt een onveranderd dividend voor van 1,17 euro per aandeel. Voor 2023 mikt het speciaalchemiebedrijf op een aangepaste EBITDA van 2,1 miljard tot 2,4 miljard euro op een omzet van 17 tot 19 miljard euro. Bron: ABM Financial News

