Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Nedap Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Nedap verlaagd van 67,00 naar 64,00 euro met een onveranderd Houden advies. Ondanks een sterk stijgende omzet kampt Nedap met uitdagingen rond de marge, stelde analist Trion Reid van Berenberg, na de jaarcijfers vorige week van Nedap. Die margedruk schrijft Reid toe aan verstoringen in de aanvoerketen, die deels in dit jaar zullen verdwijnen. "Dat zal de brutomarge helpen herstellen." Wel denkt Reid dat de doelstelling van Nedap om de marge met circa de helft te verhogen in de komende drie jaar "uitdagend" is, zeker omdat de loonkosten stijgen en Nedap meer mensen wil aannemen. Het aandeel Nedap sloot vrijdag op 58,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.