Lavide en Euroclear werken aan oplossing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Lavide Holding werkt met Euroclear aan een oplossing om ING uiterlijk op dinsdag 28 februari te kunnen verwijderen als ENL-agent. Dit meldde het bedrijf vrijdagavond. Naar verwachting zal Lavide op maandag 27 februari daarover een definitief voorstel ontvangen, aldus de holding. Indien Lavide en Euroclear inderdaad een overeenkomst kunnen sluiten, dan wordt de handel in het aandeel door Euronext stilgelegd per 1 maart. "Deze onderbreking zal naar verwachting duren totdat een ordentelijke afwikkeling van de handel door Euroclear wederom kan worden gegarandeerd", aldus Lavide. Als ING op tijd verwijderd kan worden als ENL-agent, hoeft Lavide geen dwangsommen te betalen. "Deze dwangsommen zouden tot een faillissement leiden", volgens het bedrijf. "Lavide zal zich volledig blijven inzetten om een notering op Euronext Parijs of Brussel te bewerkstelligen", meldde het bedrijf verder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.