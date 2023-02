Beursblik: JPMorgan verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het koersdoel voor OCI verlaagd van 36,00 naar 34,50 euro na een update van het waarderingsmodel, met een ongewijzigd Neutraal advies. Dit jaar zijn de prijzen voor stikstof tot nu toe gedaald, door lagere energieprijzen in Europa en een aanhoudende zwakke vraag, maar de aanstaande opleving van de vraag aan het begin van het groeiseizoen op het noordelijke halfrond kan sterker uitvallen dan verwacht, denken de analisten van de Amerikaanse zakenbank. Dat komt omdat er in 2022 wat vraaguitval was, terwijl de meststoffen nu veel betaalbaarder zijn voor landbouwers. Dit zou weer moeten resulteren in hogere stikstofprijzen. Een aanbesteding uit India zou een eerste signaal hiervan kunnen zijn, denkt JPMorgan. OCI meldde zelf dat de vraag naar stikstof en methanol op korte termijn gezond lijkt. Ook de vooruitzichten voor methanol zijn positief, stelde OCI, dankzij de lagere aardgasprijs en de heropening in China. De methanolprijs voor directe levering is al met 10 procent gestegen, volgens het bedrijf. JPMorgan denkt dat OCI het dividend over 2023 zal verlagen tot dichtbij de minimale doelstelling van 400 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

