Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 115,00 naar 122,00 euro, met handhaving van het Outperform advies. De analisten stellen vast dat de transitie van elektronische naslagwerken naar software en gespecialiseerde digitale oplossingen met succes blijft verlopen. De tak Expert Solutions groeide vorig jaar autonoom met 9 procent en maakt nu 56 procent van de omzet uit. Credit Suisse rekent voor 2023 op 6 procent autonome groei bij Wolters Kluwer, op basis van de nieuwe vooruitblik die het bedrijf afgaf, in plaats van 3 procent. De raming voor de winst per aandeel in 2023 werd door Credit Suisse met 6 procent verhoogd van 4,23 naar 4,48 euro. In 2022 kwam het databedrijf uit op 4,14 euro per aandeel. Het aandeel Wolters Kluwer stond donderdag 0,3 procent lager op 109,70 euro. Bron: ABM Financial News

