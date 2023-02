Alfen en SemperPower bouwen batterij-energieopslagsysteem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen en SemperPower zijn van plan het grootste batterij-energieopslagsysteem van Nederland te bouwen. Dit maakten beide partijen woensdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Het batterij-energieopslagsysteem, genaamd Project Pollux, bevindt zich in Vlissingen en wordt in het vierde kwartaal van 2023 in werking gesteld. "Als we van Europa's energietransitie een duurzaam succes willen maken, moeten we oplossingen bedenken voor de problemen die continue groei en de fluctuaties in het opwekken van hernieuwbare energie veroorzaken", aldus Alfen. "Batterij-energieopslagsystemen zoals Project Pollux spelen een cruciale rol in het toekomstbestendig maken van ons net en het effectief beheren van vraag en aanbod." Bron: ABM Financial News

