Beursblik: AMG haalt naar verwachting eigen outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het vierde kwartaal vermoedelijk meevallend gepresteerd, waardoor de EBITDA in heel 2022 inderdaad boven de 320 miljoen dollar is uitgekomen. Dit verwachten althans analisten. ING rekent voor het vierde kwartaal op een EBITDA van 95,5 miljoen dollar. De analistenconsensus staat volgens ING op 98,8 miljoen dollar. Daarmee zou heel 2022 volgens ING uitkomen op een EBITDA van 334 miljoen dollar. Dat is iets meer dan de minimaal 320 miljoen dollar waarop AMG zelf rekent. Aanvankelijk rekende AMG op 280 tot 300 miljoen dollar, maar deze outlook werd begin november bij de cijfers over het derde kwartaal verhoogd. "Dit uitstekende resultaat was grotendeels te danken aan AMG Lithium", zei CEO Heinz Schimmelbusch over het derde kwartaal, toen de EBITDA bijna 103 miljoen dollar bedroeg.”De aanhoudende sterke vraag naar lithium en onze lage kosten leidden tot een betere winstgevendheid van AMG Lithium in Brazilië", voegde de topman toe. ING verhoogde in aanloop naar de cijfers het koersdoel voor AMG met 2 euro naar 52,00 euro. Het advies blijft kopen AMG opent de boeken woensdag nabeurs. Bron: ABM Financial News

