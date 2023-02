Beursblik: sterkere solvabiliteit ASR voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zal woensdag een grofweg vlak operationeel resultaat bekendmaken over 2022, terwijl de solvabiliteit fors verbeterde. Dat verwachten analisten volgens een consensus die de verzekeraar publiceerde. Zestien analisten rekenen gemiddeld op een operationeel resultaat van 1,00 miljard euro, of een operationeel rendement van 13,8 procent. Een jaar eerder was dit 1,02 miljard euro en 16,3 procent. Van het resultaat zou 766 miljoen euro moeten komen van de levensverzekeringentak en 296 miljoen euro van de schadeverzekeringen. Analisten voorzien een gecombineerde ratio van kosten en claims bij niet-leven van 94,6 procent. De autonome kapitaalaanwas van ASR zou 651 miljoen euro zijn, iets meer dan de 594 miljoen euro een jaar eerder. De solvabiliteit zal naar verwachting uitkomen op 223 procent, tegen 196 procent eind vorig jaar. Halverwege 2022 noteerde de solvabiliteit al op 214 procent. De analisten rekenen op een dividenduitkering van 2,70 euro per aandeel. Over 2021 keerde ASR 2,42 euro per aandeel uit. Aandeelhouders van ASR hebben recent tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering ingestemd met de overname van de aandelen van Aegon Nederland en de samenvoeging van de twee bedrijven ASR publiceert de cijfers woensdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

