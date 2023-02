Acomo kondigt recorddividend aan

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft in 2022 de omzet en winst zien aantrekken tot recordniveaus, terwijl de schulden significant werden teruggebracht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten.

In het afgelopen jaar steeg de omzet met 13 procent tot ruim 1,4 miljard euro. De EBITDA steeg met 7 procent van 101,3 miljoen euro in 2021 tot 108,4 miljoen euro afgelopen jaar, ondanks uitdagende marktomstandigheden, inflatiedruk en geopolitieke instabiliteit. Specerijen en Noten, het meest winstgevende segment, noteerde het op één na succesvolste jaar in de geschiedenis van de divisie, aldus Acomo.

Onder de streep restte een nettowinst van 54,9 miljoen euro. Dit was in 2021 nog 54,0 miljoen euro. De gecorrigeerde winst per aandeel steeg met 3 procent op jaarbasis tot 2,07 euro.

"Gezien de sterke prestaties in alle segmenten en de gedaalde schuldratio, zijn we zeer verheugd om een recorddividend voor 2022 te kunnen aankondigen", aldus CEO Kathy Fortmann. Acomo stelde een slotdividend van 0,80 euro per aandeel voor, waardoor het totale dividend over 2022 uitkomt op 1,25 euro per aandeel. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de 0,60 euro per aandeel die over 2021 werd uitgekeerd.

De schuldratio kwam eind december uit op 2,7. Dit was eind 2021 nog 3,2 keer.

Verder maakte Acomo bekend dat een financieringsovereenkomst werd verlengd tegen verbeterde voorwaarden. Hiermee werd de bestaande doorlopende kredietfaciliteit verhoogd van 345 naar 420 miljoen euro en werd de termijnlening verlengd tot 2027.

Outlook

De activiteiten aan het begin van 2023 waren in lijn met het vorige jaar, aldus Acomo. "Gezien de aard van de activiteiten van de groep is het niet mogelijk om marktontwikkelingen of resultaten van te voorspellen", aldus het bedrijf.

Op vrijdag 21 april houdt Acomo een algemene aandeelhoudersvergadering.