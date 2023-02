Beursblik: solide prestaties BAM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM presenteerde donderdag solide resultaten over 2022 met een EBITDA-marge die boven de doelstelling lag en een hoger dan verwacht dividend. Dat concludeerde ING donderdag in een rapport. De kaspositie en solvabiliteit van de bouwer benadrukken de substantieel verbeterde financiële grondslag voor BAM, stelde ING. In zijn vooruitblik stelde BAM bovendien op koers te liggen om de strategische doelen voor dit jaar te halen, ondanks de uitdagingen in de markt. Met de hoge rente, hoge inflatie, regelgeving voor stikstofemissies en bouwvergunningen, is dat positief te noemen, vindt ING. De analist gaat voor 2023 nu uit van een EBITDA-marge van 4,75 procent, tegen 4,5 procent in het afgelopen jaar, wanneer de boekwinst op de Duitse infra-activiteiten niet worden meegeteld. Daarmee zit ING ruim boven de 4,2 procent van de analistenconsensus die BAM zelf opstelde, en dichtbij de 5 procent die BAM een paar jaar geleden aan het begin van zijn transformatietraject als doel noemde. ING heeft een koopadvies en heeft het aandeel op zijn favorietenlijst met Benelux-aandelen staan. Het aandeel BAM wint donderdag bijna 12 procent. Bron: ABM Financial News

