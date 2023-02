Beursblik: laatste rondje Heineken voor Femsa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken Holding doet geen uitspraken over een mogelijke aandeleninkoop, nu Femsa zijn belangen in Heineken en de holding van de bierbrouwer binnen 2 à 3 jaar wil verkopen. Dit concludeerde ING donderdag. Bij de huidige schuldpositie van twee maal de EBITDA, heeft Heineken wel wat ruimte op de balans om eigen aandelen te kopen van Femsa, stelt analist Reg Watson van ING. De brouwer zal echter niet te ver willen gaan, kijkend naar AB InBev. De aandelen van de rivaal worden verhandeld tegen een korting vanwege de grote schuldpositie, aldus Watson. Het huidige belang van Femsa in Heineken nv, dus afgezien van de aandelen die Femsa heeft in de Heineken holding, is 4,7 miljard euro waard. Als Heineken dat gehele belang zou willen kopen tegen de huidige koers dan zou de schuld stijgen van 2,0 tot 2,8 keer de EBITDA . ING heeft een verkoopadvies en een koersdoel van 69,54 euro voor Heineken. Bron: ABM Financial News

