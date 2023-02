Resultaatverbetering voor RELX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in 2022 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2021 en wil dit jaar opnieuw eigen aandelen inkopen. Dit maakte de leverancier van informatie en data-analyse donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg in de verslagperiode van 7,24 miljard Britse pond naar 8,55 miljard pond, een onderliggende groei van 9,0 procent. Het aangepaste operationele resultaat (EBITDA) liep onderliggend op met 15 procent van 2,21 miljard naar 2,68 miljard pond. Dit resulteerde in een marge van 31,4 procent, tegenover 30,5 procent in 2021. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,022 pond, tegen 0,876 pond over 2021. De divisie Exhibitions is door de coronopandemie flink geraakt, maar zag in 2022 wel kans de omzet onderliggend met 64 procent te laten stijgen naar 953 miljoen pond bij een aangepast operationeel resultaat van 162 miljoen pond vergeleken met 10 miljoen pond een jaar eerder. De divisie Risk zag de omzet onderliggend met 8 procent stijgen tot 2,91 miljard pond, Scientific, Technical & Medical met 4 procent tot 2,91 miljard en Legal met 5 procent tot 1,78 miljard pond. Leverage RELX kende aan het eind van 2022 een verhouding tussen de nettoschuld en het operationeel resultaat van 2,1. De schuldratio lag eerder op 2,4. Aandeleninkoop Voor het lopende boekjaar wil het bedrijf voor 800 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen. Daarvan is inmiddels 150 miljoen pond ingekocht. Dividend RELX stelde donderdag over 2022 een 10 procent hoger dividend voor van 0,546 pond per aandeel RELX. Dat was over 2021 0,498 pond per aandeel. Outlook Voor 2023 wordt door RELX een verdere groei van het onderliggende operationeel resultaat en de omzet voorzien, die boven de historische trends zal liggen. Bron: ABM Financial News

