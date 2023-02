Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verlaagd van 80,00 maar 76,00 euro, maar handhaafde wel het Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Credit Suisse verlaagde de taxaties voor de EBITDA van het coatingsbedrijf voor 2023 en 2024 met gemiddeld 13 procent. De bank betoogde bij de analyse van de resultaten over het vierde kwartaal dat de onderneming ongeveer dubbel zo gevoelig is voor prijsontwikkelingen als voor die in volumes. De beoogde besparing van 200 miljoen euro vergt een meerjarig proces, terwijl Credit Suisse vrijdag inschatte dat er meer dan 600 miljoen euro nodig is om de achterstand met de Amerikaanse sectorgenoten te overbruggen. De bank acht de 200 miljoen euro niet alleen haalbaar, maar ziet ook ruimte voor verdere ingrepen op de langere termijn. Het aandeel AkzoNobel noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,3 procent lager op 70,54 euro. Bron: ABM Financial News

