Unibail-Rodamco-Westfield haalt eigen outlook ruimschoots

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft over 2022 de eigen outlook, die al een keer werd verhoogd, ruimschoots gehaald en boekte ook hogere huurinkomsten. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het vastgoedconcern. De terugkerende aangepaste winst per aandeel kwam over het gehele boekjaar uit op 9,66 euro, terwijl de onderneming bij de publicatie van de resultaten over de eerste drie kwartalen van 2022 nog uitging van ten minste 9,10 euro per aandeel. De nettohuurinkomsten van Unibail stegen met 29,1 procent op jaarbasis van 1,72 miljard euro naar 2,23 miljard euro. Het vastgoedfonds kon vorig jaar 97 procent van de huren incasseren en dat is volgens de onderneming overeenkomstig het percentage in 2019. De leegstand bedroeg eind december 6,5 procent tegen 8,9 procent eind juni 2022 en 5,4 procent eind december 2019. Verder stootte Unibail afgelopen jaar voor 2,8 miljard euro aan vastgoed af. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 verwacht Unibail-Rodamco-Westfield een winst per aandeel van 9,30 tot 9,50 euro. Het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield sloot woensdag op 61,60 euro. Bron: ABM Financial News

