Wereldhave voldoet aan verhoogde outlook

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in 2022 zijn opwaarts bijgestelde outlook gehaald. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het vastgoedfonds. CEO Matthijs Storm sprak in een toelichting van “solide resultaten in een volatiele en onzekere macro-economische markt”. De topman benadrukte dat de leegstand onder Nederlandse winkels daalde naar het laagste punt in 10 jaar en dat de huurprijzen afgelopen jaar voor het eerst in zes jaar weer in de lift zaten. De huurpenningen stegen onder meer door aanpassingen van de huren door indexatie. Wereldhave realiseerde afgelopen jaar een direct resultaat van 79,8 miljoen euro, ofwel 1,63 euro per aandeel. Daarmee voldeed het vastgoedfonds aan de outlook van een direct resultaat van 1,60 tot 1,65 euro. Het vastgoedfonds verhoogde deze bandbreedte afgelopen jaar al tweemaal. Aan begin van vorig jaar stond de outlook nog op 1,40 tot 1,50 euro per aandeel. Op jaarbasis daalde het directe resultaat per aandeel wel met 13,3 procent. Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 3,75 miljoen euro negatief, na een negatief resultaat van maar liefst 301,8 miljoen euro een jaar eerder vanwege forse afschrijvingen, waardoor het totale resultaat in de afgelopen periode 76,0 miljoen euro bedroeg. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 213,3 miljoen euro. De nettohuurinkomsten daalden in 2022 op jaarbasis met 7,6 procent naar 115,2 miljoen euro. Wereldhave meldde tevens dat het afschaffen van het fbi-regime in Nederland vanaf 2025 het vastgoedfonds 3 tot 4 miljoen euro per jaar zal kosten. Outlook In het lopende jaar voorziet Wereldhave een nieuwe fase van aanhoudende winstgroei, aangedreven door opgeleverde Full Service Centers, verdere kostenverlagingen en indexering van de huren. Het directe resultaat zal dit jaar liggen tussen de 1,65 en 1,75 euro per aandeel, voorziet Wereldhave. Wereldhave rekent in 2023 op een verhoging van de dividenduitkering. Voor het jaar 2022 stelde het vastgoedfonds een dividend voor van 1,16 euro per aandeel, ofwel een verhoging op jaarbasis van 5,5 procent. Bron: ABM Financial News

